Visite sensorielle d’Ornans Office de Tourisme Destination Loue Lison Ornans

Ornans

Visite sensorielle d’Ornans

Office de Tourisme Destination Loue Lison 7 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-08-12 19:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-09-16

Prêts à vivre l’histoire d’Ornans autrement ? Embarquez pour une visite guidée multisensorielle avec Anaïs, guide conférencière durant 1h30!

Cette balade insolite vous invite à (re) découvrir quelques aspects de la ville d’Ornans en éveillant tous vos sens. Ici, il est interdit de s’ennuyer, parents et enfants (à partir de 6 ans), soyez prêt(e)s à toucher, écouter, sentir et observer !

Au programme de votre aventure

– Le murmure de la Loue Écoutez les secrets de la rivière. Du grondement de l’eau sous les ponts aux bruits de la nature qui ont bercé la ville, saurez-vous reconnaître les sons cachés d’Ornans ?

– Dans les pas de Gustave Courbet Glissez-vous dans la peau du célèbre peintre. et apprenez à regarder et sentir les paysages avec ses yeux d’artiste.

– Les mystères de l’église Saint-Laurent (L’Odorat & Le Toucher) Poussez les portes de ce monument historique pour une expérience mystérieuse. Entre la fraîcheur de la pierre séculaire et les odeurs de cire et d’encens, l’histoire se raconte du bout des doigts et au fil des parfums.

Que vous habitiez le Doubs depuis toujours ou que vous soyez de passage, vous ne verrez plus jamais Ornans de la même façon.

Informations pratiques

Âge conseillé Dès 6 ans (les enfants doivent pouvoir lire pour pouvoir profiter pleinement de cette visite sensorielle). .

Office de Tourisme Destination Loue Lison 7 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50 reservation@valleedelaloue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite sensorielle d’Ornans

L’événement Visite sensorielle d’Ornans Ornans a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON