Massage Amma Camping La Roche d’Ully Ornans
mardi 14 juillet 2026 · Camping La Roche d'Ully · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Massage Amma
Camping La Roche d’Ully 5 Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01
Besoin d’un moment de détente pendant l’été? Tous les mardis, le Camping La Roche d’Ully propose un petit marché d’artisans à ses vacanciers! Profitez de ce moment pour vous offrir une pause énergisante et dynamisante avec le massage assis!
Rapide et efficace, en 15 minutes, ce massage vous procurera détente et regain d’énergie. A bientôt! .
Camping La Roche d’Ully 5 Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Massage Amma
L’événement Massage Amma Ornans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Ornans (Doubs)
- Visite sensorielle d’Ornans Office de Tourisme Destination Loue Lison Ornans 15 juillet 2026
- Et si nous dansions à la rencontre des animaux ? Musée Courbet Ornans 16 juillet 2026
- Distillation d’huiles essentielles bio Le Soin Jardiné Ornans 16 juillet 2026
- Brocante professionnelle Ornans 18 juillet 2026
- Zikabrac L’îlot Ornans 18 juillet 2026