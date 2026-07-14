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AGENDA · Ornans

Massage Amma Camping La Roche d’Ully Ornans

mardi 14 juillet 2026 · Camping La Roche d'Ully · Ornans

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Camping La Roche d'Ully
Adresse
5 Allée de la Tour de Peilz
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ornans

Massage Amma

Camping La Roche d’Ully 5 Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01

Besoin d’un moment de détente pendant l’été? Tous les mardis, le Camping La Roche d’Ully propose un petit marché d’artisans à ses vacanciers! Profitez de ce moment pour vous offrir une pause énergisante et dynamisante avec le massage assis!
Rapide et efficace, en 15 minutes, ce massage vous procurera détente et regain d’énergie. A bientôt!   .

Camping La Roche d’Ully 5 Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Massage Amma

L’événement Massage Amma Ornans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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