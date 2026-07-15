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Distillation d’huiles essentielles bio Le Soin Jardiné Ornans

jeudi 16 juillet 2026 · Le Soin Jardiné · Ornans

Distillation d’huiles essentielles bio Le Soin Jardiné Ornans

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Le Soin Jardiné
Adresse
13, rue du Stade
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Distillation d’huiles essentielles bio

Le Soin Jardiné 13, rue du Stade Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Vous assisterez et participerez au chargement des plantes dans l’alambic.
Durant la distillation vous découvrirez son principe, les utilisations de l’hydrolat et de l’huile essentielle.
Une visite guidée du jardin pédagogique viendra compléter la découverte des plantes cultivées par Le Soin Jardiné.

La boutique Le Soin Jardiné sera ouverte à cette occasion!

Réservation obligatoire !   .

Le Soin Jardiné 13, rue du Stade Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 03 28 90  lesoinjardine@gmail.com

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English : Distillation d’huiles essentielles bio

L’événement Distillation d’huiles essentielles bio Ornans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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