Distillation d’huiles essentielles bio Le Soin Jardiné Ornans

Informations pratiques

Ornans

Distillation d’huiles essentielles bio

Le Soin Jardiné 13, rue du Stade Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Vous assisterez et participerez au chargement des plantes dans l’alambic.

Durant la distillation vous découvrirez son principe, les utilisations de l’hydrolat et de l’huile essentielle.

Une visite guidée du jardin pédagogique viendra compléter la découverte des plantes cultivées par Le Soin Jardiné.

La boutique Le Soin Jardiné sera ouverte à cette occasion!

Réservation obligatoire ! .

Le Soin Jardiné 13, rue du Stade Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 03 28 90 lesoinjardine@gmail.com

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English : Distillation d’huiles essentielles bio

L’événement Distillation d’huiles essentielles bio Ornans a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON