Ornans

Brocante professionnelle

Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

La Ville d’Ornans organise sa brocante professionnelle estivale les samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026, de 8h à 18h, au cœur de la ville, sur la Place Courbet et en mairie.

Cet événement incontournable accueille des brocanteurs et antiquaires professionnels, venus proposer aux visiteurs une sélection d’objets anciens, de curiosités et de pièces chargées d’histoire. C’est l’occasion idéale pour les amateurs et collectionneurs de chiner des meubles, objets décoratifs, livres, disques et objets insolites, tout en profitant d’un cadre patrimonial exceptionnel.

La brocante professionnelle d’Ornans met en valeur le savoir-faire et la passion des exposants, garantissant qualité, authenticité et diversité des objets proposés.

Et le samedi matin, de 9h à 13h, venez rencontrer vos producteurs locaux du marché sur la Place Courbet.

Lieu Place Courbet, mairie, Ornans (25290)

Buvette et petite restauration sur place

Accès libre et gratuit pour le public .

Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 30 communication@ornans.fr

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English : Brocante professionnelle

L’événement Brocante professionnelle Ornans a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON