Atelier jeune public Un animal, des animaux Atelier Courbet Ornans
Atelier jeune public Un animal, des animaux Atelier Courbet Ornans lundi 13 juillet 2026.
Ornans
Atelier jeune public Un animal, des animaux
Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
Vos enfants observeront un animal exposé avant de s’en inspirer pour créer une oeuvre inédite. À partir de 6 ans. Autour de l’exposition Réalisme animal, présentée au musée Gustave Courbet .
Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr
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English : Atelier jeune public Un animal, des animaux
L’événement Atelier jeune public Un animal, des animaux Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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