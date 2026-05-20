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Atelier jeune public Un animal, des animaux Atelier Courbet Ornans

Atelier jeune public Un animal, des animaux Atelier Courbet Ornans lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Atelier Courbet

Adresse : 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Atelier jeune public Un animal, des animaux

Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Vos enfants observeront un animal exposé avant de s’en inspirer pour créer une oeuvre inédite. À partir de 6 ans. Autour de l’exposition Réalisme animal, présentée au musée Gustave Courbet   .

Atelier Courbet 14, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88  reservationpaysdecourbet@doubs.fr

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English : Atelier jeune public Un animal, des animaux

L’événement Atelier jeune public Un animal, des animaux Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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