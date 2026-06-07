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Zikabrac L’îlot Ornans

Zikabrac L’îlot Ornans samedi 18 juillet 2026.

Lieu : L'îlot

Adresse : 8 Place Gustave Courbet

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Ornans

Zikabrac

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Embarquez dans une folle aventure pleine de surprises à partager avec ZIKABRAC !
Spectacle musical tout public.
Deux moussaillons et leur embarcation bravent tous les dangers pour arriver a` bon port et colporter me´lodies et nouvelles d’ici ou la`… Leur coffre au tre´sor est un ve´ritable “Zikabrac”, leur navire un radeau. Ils font d’une e´claboussure un ouragan, d’un coup de vent une aventure.
Déambulation burlesque, quiz musical, karaoké, chansons à répondre… C’est aussi simple qu’un jeu d’enfant !   .

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79  lilot.ornans@gmail.com

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English : Zikabrac

L’événement Zikabrac Ornans a été mis à jour le 2026-06-18 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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