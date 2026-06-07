Zikabrac L’îlot Ornans
Zikabrac L’îlot Ornans samedi 18 juillet 2026.
Ornans
Zikabrac
L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Embarquez dans une folle aventure pleine de surprises à partager avec ZIKABRAC !
Spectacle musical tout public.
Deux moussaillons et leur embarcation bravent tous les dangers pour arriver a` bon port et colporter me´lodies et nouvelles d’ici ou la`… Leur coffre au tre´sor est un ve´ritable “Zikabrac”, leur navire un radeau. Ils font d’une e´claboussure un ouragan, d’un coup de vent une aventure.
Déambulation burlesque, quiz musical, karaoké, chansons à répondre… C’est aussi simple qu’un jeu d’enfant ! .
L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Zikabrac
L’événement Zikabrac Ornans a été mis à jour le 2026-06-18 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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