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Atelier cuisine La Fabrique Collective Ornans

Atelier cuisine La Fabrique Collective Ornans

Atelier cuisine La Fabrique Collective Ornans vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La Fabrique Collective

Adresse : 5 Rue Saint-Laurent

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 4 4 Tarif réduit Tarif abonné

Ornans

Atelier cuisine

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 13:30:00

Date(s) :
2026-06-05

Atelier cuisine   .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Ornans a été mis à jour le 2026-06-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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