Atelier cuisine La Fabrique Collective Ornans
Atelier cuisine La Fabrique Collective Ornans vendredi 5 juin 2026.
Ornans
Atelier cuisine
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 13:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Atelier cuisine .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32
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English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Ornans a été mis à jour le 2026-06-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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