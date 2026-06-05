Atelier cuisine La Fabrique Collective Ornans

Ornans

Atelier cuisine

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-05 13:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Atelier cuisine .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Ornans a été mis à jour le 2026-06-01 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)