Flinn Musée Courbet Ornans
Flinn Musée Courbet Ornans vendredi 10 juillet 2026.
Ornans
Flinn
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 20:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Flinn joue de la vraie, de la bonne musique traditionnelle irlandaise, des suites de jigs, de reels, de polkas qui donnent envie de bouger et de taper du pied, dans les mains, ou les deux ! Ce trio formé par trois musiciens passionnés de ce pays vous propose une immersion en terre et pubs irlandais.
Le concert aura lieu dans le jardin du musée. En cas de météo défavorable, repli dans l’atelier Courbet. Nombre de places limité. Dans ce cas, les réservations sont obligatoires. Avec Jean-Pierre Aufort, violon ; Lucie Perier, flûte, chant ; Colin Lozuet, guitare .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
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English : Flinn
L’événement Flinn Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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