Concert Trio Kayane L’îlot Ornans

Ornans

Concert Trio Kayane

L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 12:30:00

fin : 2026-07-09 14:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Laissez-vous embarquer pour un voyage musical entre jazz, musiques du monde et chansons revisitées !

Créé en 2019, Trio Kayane réunit Yann Farvacque (guitare), Karim Malki (guitares 6 et 12 cordes, mandole, chant) et, depuis 2022, Olivier Partos (percussions, tablas, basse).

Ensemble, ils tissent une musique riche d’influences multiples, où se croisent les grands standards du jazz, la variété internationale et des compositions originales aux couleurs du Maghreb, de l’Afrique et des Caraïbes.

Au programme des réinterprétations acoustiques de Gershwin, Django Reinhardt, Sting ou Stevie Wonder, ainsi que des créations originales aux sonorités “World” qui invitent à l’évasion.

La formule en trio offre une ambiance intimiste, une orchestration subtile et minimaliste, où chaque nuance trouve sa place pour un moment musical authentique et chaleureux.

À découvrir absolument ! .

L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 kayane.band@gmail.com

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English : Concert Trio Kayane

L’événement Concert Trio Kayane Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)