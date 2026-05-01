Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone Nasse à Concepts Ornans
Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone Nasse à Concepts Ornans jeudi 21 mai 2026.
Ornans
Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone
Nasse à Concepts 36 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 11:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Marie-Laure, conseillère numérique de La fabrique Collective, propose un atelier pratique pour savoir scanner des documents avec son smartphone ou sa tablette, les stocker et les envoyer par mail.
Pré-requis posséder un smartphone ou une tablette et en connaitre le fonctionnement de base.
L’atelier est ouvert à tous sur inscription.
Atelier gratuit, abonnement à La Fabrique Collective requis (2€ à 5€ l’année). .
Nasse à Concepts 36 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone
L’événement Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone Ornans a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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