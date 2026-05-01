Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone Nasse à Concepts Ornans

Ornans

Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone

Nasse à Concepts 36 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-21 11:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Marie-Laure, conseillère numérique de La fabrique Collective, propose un atelier pratique pour savoir scanner des documents avec son smartphone ou sa tablette, les stocker et les envoyer par mail.

Pré-requis posséder un smartphone ou une tablette et en connaitre le fonctionnement de base.

L’atelier est ouvert à tous sur inscription.

Atelier gratuit, abonnement à La Fabrique Collective requis (2€ à 5€ l’année). .

Nasse à Concepts 36 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone

L’événement Atelier numérique scanner des documents à l’aide d’un smartphone Ornans a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)