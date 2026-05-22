Ciné-débat La santé dans l’assiette Cinéma Eldorado Ornans
Ciné-débat La santé dans l’assiette Cinéma Eldorado Ornans vendredi 5 juin 2026.
Ornans
Ciné-débat La santé dans l’assiette
Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Le Collectif Loue Lison vous propose la diffusion du documentaire de Lee Fulkerson, La santé dans l’assiette . Cette séance sera suivie d’un débat animé par les membres du collectif autour de la question Quelle alimentation pour notre santé ? .
Synopsis du documentaire 2 personnes sur 3 sont en surpoids, les cas de diabètes explosent, la moitié d’entre nous prend des médicaments de manière chronique tandis que les cancers, les crises cardiaques et autres maladies cardio-vasculaires représentent désormais les principales causes de décès dans nos pays industrialisés. Les docteurs Colin Campbell et Caldwell Esselstyn, respectivement nutritionniste scientifique et chirurgien réputé, se sont penchés sur le problème et ont tenté de répondre à cette question est-il possible d’identifier une cause commune à toutes ces maladies et si oui, comment y remédier ? .
Cinéma Eldorado 7 Avenue du Président Wilson Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 29 40 cinema.ornans@orange.fr
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English : Ciné-débat La santé dans l’assiette
L’événement Ciné-débat La santé dans l’assiette Ornans a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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