Vide-dressing L’îlot Ornans
Vide-dressing L’îlot Ornans dimanche 7 juin 2026.
Ornans
Vide-dressing
L’îlot 8, place Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vider vos placards, donner une seconde vie à vos vêtements ou simplement vous faire plaisir à petit prix dans une ambiance conviviale, ça vous dit ?
12€ (2 tables + possibilité de mettre un portant). Réservation jusqu’au 30 mai par mail lilot.ornans@gmail.com .
L’îlot 8, place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Vide-dressing
L’événement Vide-dressing Ornans a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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