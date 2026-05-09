Vide-dressing L’îlot Ornans

Ornans

Vide-dressing

L’îlot 8, place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vider vos placards, donner une seconde vie à vos vêtements ou simplement vous faire plaisir à petit prix dans une ambiance conviviale, ça vous dit ?

12€ (2 tables + possibilité de mettre un portant). Réservation jusqu’au 30 mai par mail lilot.ornans@gmail.com .

L’îlot 8, place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Vide-dressing

L’événement Vide-dressing Ornans a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON