Présentation du Journal Créatif® L’îlot Ornans

Ornans

Présentation du Journal Créatif®

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez à la rencontre de Géraldine Payen, animatrice certifiée en Journal Créatif®, Carnet de Deuil et Journal Créatif du burn-out.

Elle vous présentera le Journal Créatif® un outil doux et puissant, pour se connecter à soi, explorer son monde intérieur et favoriser son épanouissement personnel.

Objectifs mieux se connaître, libérer ses émotions, se recentrer, faire des choix, gagner en sérénité… tout en s’amusant !

Il s’agit d’un journal intime non conventionnel, mêlant écriture, dessin, collage et techniques créatives.

En s’appuyant sur des notions de psychologie, d’art-thérapie et de créativité, cette pratique stimule la créativité et le mode intuitif, et aide à être aligné dans sa vie.

Un outil concret, accessible à tous aucun prérequis en dessin ou écriture n’est nécessaire pour ressentir les bienfaits. L’approche est dynamique et peut facilement s’adapter et se combiner, tout en favorisant l’autonomie.

Géraldine propose régulièrement des ateliers à thèmes des moments pour soi, riches, ludiques, conviviaux, pendant lesquels vous êtes accompagné en toute bienveillance. A découvrir ! .

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 contact@lejardindetoiles.fr

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English : Présentation du Journal Créatif®

L’événement Présentation du Journal Créatif® Ornans a été mis à jour le 2026-04-29 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)