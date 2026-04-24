Rencontre dédicace avec le Professeur Philippe Humbert L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Ornans

Rencontre dédicace avec le Professeur Philippe Humbert

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Philippe HUMBERT est professeur de médecine, spécialiste en médecine interne et en dermatologie, et ancien chef du service de dermatologie de l’hôpital universitaire de Besançon. Il exerce sa passion avec talent, n’hésitant pas à traiter des maladies considérées comme incurables, ce qui illustre parfaitement l’adage selon lequel la médecine est un art.

Vous pouvez venir le rencontrer à L’îlot où il dédicacera ses deux derniers ouvrages

• Les parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps . Comment repérer et se débarrasser des parasites qui sèment le trouble et la maladie sans que nous en soyons conscients ? Préface du Pr Henri JOYEUX.

• Qu’est-ce qui ne va pas dans mes intestins ? Face à l’errance médicale comprendre pour traiter . Préface du Pr Henri JOYEUX. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Rencontre dédicace avec le Professeur Philippe Humbert

L’événement Rencontre dédicace avec le Professeur Philippe Humbert Ornans a été mis à jour le 2026-04-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)