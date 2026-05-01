Atelier Cuisine Famille La Fabrique Collective Ornans

Ornans

Atelier Cuisine Famille

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : 4 – 4 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-06-03 13:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17

Atelier cuisine en famille !

Envie de partager un moment convivial et gourmand en famille ? Rejoignez-nous pour un atelier cuisine suivi d’un repas partagé !

Dates

• 20 mai

• 3 juin

• 17 juin

Tarif 4€ par personne + adhésion annuelle (2 à 5€)

Inscription obligatoire

Au programme cuisine, partage, bonne humeur… et dégustation tous ensemble !

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir passer un moment chaleureux en famille !

03 81 62 40 32

lafabriquecollective@ornans.fr .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Atelier Cuisine Famille

L’événement Atelier Cuisine Famille Ornans a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)