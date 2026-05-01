Atelier Cuisine Famille La Fabrique Collective Ornans
Atelier Cuisine Famille La Fabrique Collective Ornans mercredi 20 mai 2026.
Ornans
Atelier Cuisine Famille
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 4 – 4 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-06-03 13:00:00
Date(s) :
2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17
Atelier cuisine en famille !
Envie de partager un moment convivial et gourmand en famille ? Rejoignez-nous pour un atelier cuisine suivi d’un repas partagé !
Dates
• 20 mai
• 3 juin
• 17 juin
Tarif 4€ par personne + adhésion annuelle (2 à 5€)
Inscription obligatoire
Au programme cuisine, partage, bonne humeur… et dégustation tous ensemble !
N’hésitez pas à vous inscrire et à venir passer un moment chaleureux en famille !
03 81 62 40 32
lafabriquecollective@ornans.fr .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Atelier Cuisine Famille
L’événement Atelier Cuisine Famille Ornans a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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