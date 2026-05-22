Atelier de Journal Créatif® sur le thème “Pousse de créativité” L’îlot Ornans

Ornans

Atelier de Journal Créatif® sur le thème “Pousse de créativité”

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Et si vous vous offriez un moment pour revenir à vous… et créer une vie plus alignée avec ce qui vous inspire, vraiment ?

À travers l’écriture, le dessin et le collage, venez explorer votre créativité… sans pression, sans jugement et sans avoir besoin de “savoir faire”.

La créativité n’est pas réservée aux artistes elle est une énergie de vie accessible à chacun. Les exercices sont guidés pas à pas dans un cadre convivial, bienveillant et rassurant.

Ici, il ne s’agit pas de faire “beau” ou “artistique”, mais simplement de laisser émerger spontanément ses ressentis, son intuition et son élan.

En s’appuyant sur ses difficultés comme sur ses ressources, en se connectant à ses inspirations et à son intuition, chacun peut avancer à son rythme, faire des choix alignés… et créer une vie qui lui plaît. Sans oublier de la célébrer !

Un atelier doux, ludique et inspirant pour

• prendre du temps pour soi

• retrouver le plaisir de créer, de jouer avec les matières et les couleurs

• se découvrir autrement

• repartir avec un nouvel élan.

Pour adultes. Aucun prérequis artistique ou littéraire accessible à tous, même si vous pensez “ne pas être créatif(ve)”.

Matériel fourni.

Animé par Géraldine Payen (graphiste, animatrice certifiée en Journal Créatif®, Carnet de deuil, et Journal créatif du burn-out) Le jardin d’étoiles.

Places limitées, pensez à réserver la vôtre ! .

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 contact@lejardindetoiles.fr

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English : Atelier de Journal Créatif® sur le thème “Pousse de créativité”

L’événement Atelier de Journal Créatif® sur le thème “Pousse de créativité” Ornans a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)