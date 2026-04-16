Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Réalisme animal Musée Courbet Ornans

Réalisme animal Musée Courbet Ornans samedi 27 juin 2026.

Lieu : Musée Courbet

Adresse : 1 Place Robert Fernier

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 8 novembre 2026

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ornans

Réalisme animal

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-06-27

Au travers de plus de 70 œuvres de nombreux artistes tels Rosa Bonheur, Gustave Courbet, Emmanuel Frémiet ou François Pompon, cette exposition présente ce que nous dit l’art animalier des relations sociales entre l’homme et l’animal au XIXe siècle et se veut révélatrice des grandes préoccupations sociales touchant l’animal dont certaines entrent en résonance avec celles de notre époque, et étonnent quant à leur
actualité.   .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88  musee.courbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réalisme animal

L’événement Réalisme animal Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Ornans (Doubs)