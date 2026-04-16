Réalisme animal Musée Courbet Ornans
Réalisme animal Musée Courbet Ornans samedi 27 juin 2026.
Ornans
Réalisme animal
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-06-27
Au travers de plus de 70 œuvres de nombreux artistes tels Rosa Bonheur, Gustave Courbet, Emmanuel Frémiet ou François Pompon, cette exposition présente ce que nous dit l’art animalier des relations sociales entre l’homme et l’animal au XIXe siècle et se veut révélatrice des grandes préoccupations sociales touchant l’animal dont certaines entrent en résonance avec celles de notre époque, et étonnent quant à leur
actualité. .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 musee.courbet@doubs.fr
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English : Réalisme animal
L’événement Réalisme animal Ornans a été mis à jour le 2026-04-16 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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