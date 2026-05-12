Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport” L’îlot Ornans
Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport” L’îlot Ornans samedi 27 juin 2026.
Ornans
Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport”
L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois. Une saga familiale, du Jura au Tréport (Michel Bilon et Marilou Boully) un livre sur une histoire locale au XXe siècle, en vente à L’îlot. .
L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport”
L’événement Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport” Ornans a été mis à jour le 2026-05-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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