Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport” L’îlot Ornans

Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport” L’îlot Ornans samedi 27 juin 2026.

Lieu : L'îlot

Adresse : 8 place Gustave Courbet

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport”

L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois. Une saga familiale, du Jura au Tréport (Michel Bilon et Marilou Boully) un livre sur une histoire locale au XXe siècle, en vente à L’îlot.   .

L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79  lilot.ornans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport”

L’événement Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport” Ornans a été mis à jour le 2026-05-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Ornans (Doubs)