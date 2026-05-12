Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport” L’îlot Ornans

Ornans

Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport”

L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois. Une saga familiale, du Jura au Tréport (Michel Bilon et Marilou Boully) un livre sur une histoire locale au XXe siècle, en vente à L’îlot. .

L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport”

L’événement Rencontre dédicace avec Gilberte Desbois “Une saga familiale, du Jura au Tréport” Ornans a été mis à jour le 2026-05-12 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)