Exposition “Che Sara Sarà Jessica Scaranello L’îlot ) magasin , café, cantine, lieu culturel Ornans

Ornans

Exposition “Che Sara Sarà Jessica Scaranello

L’îlot ) magasin , café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-04

Plonger dans l’univers poétique de Jessica Scaranello, c’est répondre à sa proposition de poser un regard sur des objets, des scènes du quotidien, pour raconter des histoires. Elle pratique la gravure. Elle s’inspire du réel et se l’approprie par l’estampe. Son support est le papier pour sa légèreté et sa fragilité. Son travail révèle une émotion subjective qu’elle déploie dans un registre chromatique et sensible. Plasticienne, collectionneuse passionnée, elle assure des ateliers d’arts plastiques au sein de diverses structures professionnelles, entre autres Côté Cour, Scène conventionnée Arts Théâtre Jeunesse. Elle aime travailler avec un public varié. Jessica Scaranello partage son atelier avec l’association de gravure “D’un bout à l’autre” à Besançon. .

L’îlot ) magasin , café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Exposition “Che Sara Sarà Jessica Scaranello

L’événement Exposition “Che Sara Sarà Jessica Scaranello Ornans a été mis à jour le 2026-05-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)