Repas concert “Chanson Confidentielle” L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
Repas concert “Chanson Confidentielle” L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans samedi 16 mai 2026.
Ornans
Repas concert “Chanson Confidentielle”
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 12:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Repas en musique concert sonorisé avec Lison Avocat (chant, guitare, ukulélé) et Stéphane Neidhardt (guitare, contrebasse).
Ces interprètes aux multiples facettes vous feront partager, dans une forme intimiste, un moment chaleureux.
Un florilège de reprises aux couleurs jazz, latines et chanson française, complétées de quelques compositions personnelles.
Concert au chapeau. En terrasse, côté parc (annulation du concert en cas de pluie). .
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Repas concert “Chanson Confidentielle”
L’événement Repas concert “Chanson Confidentielle” Ornans a été mis à jour le 2026-04-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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