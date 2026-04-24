Repas concert “Chanson Confidentielle” L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Ornans

Repas concert “Chanson Confidentielle”

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Repas en musique concert sonorisé avec Lison Avocat (chant, guitare, ukulélé) et Stéphane Neidhardt (guitare, contrebasse).

Ces interprètes aux multiples facettes vous feront partager, dans une forme intimiste, un moment chaleureux.

Un florilège de reprises aux couleurs jazz, latines et chanson française, complétées de quelques compositions personnelles.

Concert au chapeau. En terrasse, côté parc (annulation du concert en cas de pluie). .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Repas concert “Chanson Confidentielle”

L’événement Repas concert “Chanson Confidentielle” Ornans a été mis à jour le 2026-04-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)