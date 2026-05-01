Ornans

La Fête du Printemps

Centre-ville Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’association des commerçants ACC’OR organise sa fête du printemps ! À cette occasion, le centre-ville sera piéton et les visiteurs pourront faire de bonnes affaires dans les commerces ornanais, découvrir des exposants, artistes et artisans, le tout dans une ambiance ludique et conviviale.

En partenariat avec l’association Au marché d’Ornans qui organisera en parallèle le marché aux plants et aux fleurs sur la place Courbet. .

Centre-ville Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 27 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête du Printemps

L’événement La Fête du Printemps Ornans a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON