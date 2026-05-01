La Fête du Printemps Ornans
La Fête du Printemps Ornans samedi 16 mai 2026.
Ornans
La Fête du Printemps
Centre-ville Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’association des commerçants ACC’OR organise sa fête du printemps ! À cette occasion, le centre-ville sera piéton et les visiteurs pourront faire de bonnes affaires dans les commerces ornanais, découvrir des exposants, artistes et artisans, le tout dans une ambiance ludique et conviviale.
En partenariat avec l’association Au marché d’Ornans qui organisera en parallèle le marché aux plants et aux fleurs sur la place Courbet. .
Centre-ville Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 27 87
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English : La Fête du Printemps
L’événement La Fête du Printemps Ornans a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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