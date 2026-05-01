Le temps Parents-Enfants La Fabrique Collective Ornans

Ornans

Le temps Parents-Enfants

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:00:00

fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

Tous les mercredis, La Fabrique Collective accueille les familles pour passer un moment sympa autour d’une boisson, jeux, atelier… .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Le temps Parents-Enfants

L’événement Le temps Parents-Enfants Ornans a été mis à jour le 2026-05-06 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)