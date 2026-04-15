Journée Esprit Club Ornans
Journée Esprit Club Ornans jeudi 14 mai 2026.
Ornans
Journée Esprit Club
Complexe sportif André Brey Ornans Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 19:00:00
Date(s) :
2026-05-14
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L’ASO vous donne rendez-vous le JEUDI 14 MAI au complexe sportif André Brey pour sa Journée Esprit Club !
Au programme
– Vide-grenier • 7h à 18h •
– Tournoi de pétanque • 9h30 à 20h •
– Expo de véhicules historiques par OVHM • 10h à 12h
– Essais de voitures à pédales (gratuit) par Les Vap de La Vallée • 14h à 18h
Et le soir, place à la gourmandise avec notre grand repas convivial
– Friture de truite de Bonnevaux
– Tarifs 15€ adulte • 10€ enfant (-12 ans)
Réservations avant le 9 mai au 06 70 87 22 76 ou via ce lien https://www.helloasso.com/associations/as-ornans
Une journée placée sous le signe du partage, du sport et de la bonne humeur… on vous attend nombreux ! .
Complexe sportif André Brey Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 87 22 76
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English : Journée Esprit Club
L’événement Journée Esprit Club Ornans a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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