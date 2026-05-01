Atelier de la calligraphie latine La Fabrique Collective Ornans
Atelier de la calligraphie latine La Fabrique Collective Ornans mardi 12 mai 2026.
Ornans
Atelier de la calligraphie latine
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30
Initiation à la calligraphie latine médiéval oncial, fraktur, gothique…….pour les adultes et accessible aux enfants à partir de 8 ans .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Atelier de la calligraphie latine
L’événement Atelier de la calligraphie latine Ornans a été mis à jour le 2026-05-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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