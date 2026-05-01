Atelier de la calligraphie latine La Fabrique Collective Ornans

Ornans

Atelier de la calligraphie latine

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

Initiation à la calligraphie latine médiéval oncial, fraktur, gothique…….pour les adultes et accessible aux enfants à partir de 8 ans .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Atelier de la calligraphie latine

L’événement Atelier de la calligraphie latine Ornans a été mis à jour le 2026-05-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)