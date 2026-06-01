Café des langues espagnol La Fabrique Collective Ornans
Café des langues espagnol La Fabrique Collective Ornans mardi 16 juin 2026.
Ornans
Café des langues espagnol
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 17:30:00
fin : 2026-07-21 18:30:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21
Un moment pour parler en espagnol dans un groupe bienveillant. Ouvert à tous. Pour tous renseignement n’hésitez pas appeler! ) .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café des langues espagnol
L’événement Café des langues espagnol Ornans a été mis à jour le 2026-06-08 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Ornans (Doubs)
- Atelier de sérigraphie | Animal fagoté Atelier Courbet Ornans 13 juin 2026
- Rencontre dédicace avec le Professeur Philippe Humbert L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 13 juin 2026
- Conférence gesticulée “Le travail, c’est la santé” de Delphine Pratini L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans 14 juin 2026
- Café des langues arabe Café des langues Ornans 15 juin 2026
- Atelier Cuisine Famille La Fabrique Collective Ornans 17 juin 2026