Café des langues espagnol La Fabrique Collective Ornans

Ornans

Café des langues espagnol

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 17:30:00

fin : 2026-07-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21

Un moment pour parler en espagnol dans un groupe bienveillant. Ouvert à tous. Pour tous renseignement n’hésitez pas appeler! ) .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32

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English : Café des langues espagnol

L’événement Café des langues espagnol Ornans a été mis à jour le 2026-06-08 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)