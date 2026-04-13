Summer Party Place Gustave Courbet Ornans

Ornans

Summer Party

Place Gustave Courbet Place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association P.A. à pas a le plaisir de vous convier à une soirée dansante en plein air ! Venez profiter des animations tout au long de la soirée, ainsi que des initiations à différentes danses pour les débutants.

Une buvette et une petite restauration seront à votre disposition pour vous rafraîchir et vous restaurer. .

Place Gustave Courbet Place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 15 04 51 pa.a.pas25000@gmail.com

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English : Summer Party

L’événement Summer Party Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON