Summer Party Place Gustave Courbet Ornans
Summer Party Place Gustave Courbet Ornans samedi 4 juillet 2026.
Ornans
Summer Party
Place Gustave Courbet Place Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association P.A. à pas a le plaisir de vous convier à une soirée dansante en plein air ! Venez profiter des animations tout au long de la soirée, ainsi que des initiations à différentes danses pour les débutants.
Une buvette et une petite restauration seront à votre disposition pour vous rafraîchir et vous restaurer. .
Place Gustave Courbet Place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 15 04 51 pa.a.pas25000@gmail.com
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English : Summer Party
L’événement Summer Party Ornans a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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