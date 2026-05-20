Exposition d’artisanat local L’îlot Ornans

Ornans

Exposition d’artisanat local

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

• Serial Paper

Nouvelle “collection” de vêtements (seconde main) des créations inspirées de la culture inuit. Les textiles sont sérigraphiés à la main en toute petite quantité. Chaque vêtement est donc unique !

• Les Fils en Fleurs, couture bucolique

Des articles de couture destinés aux grands et aux petits,

qui s’inscrivent dans un univers poétique et fleuri.

Des vêtements et accessoires pour enfants turbulettes, matelas à langer nomades, pyjamas, chemises, trousses de toilette…

Ainsi que des accessoires pour tous trousses à stylos, pochettes diverses, lingettes…

Des tissus de qualité et des finitions minutieuses afin de garantir la durabilité des articles. .

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Exposition d’artisanat local

L’événement Exposition d’artisanat local Ornans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)