Concert Orelindos Duo L’îlot Ornans

Ornans

Concert Orelindos Duo

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Envie d’une soirée aux couleurs de l’Amérique latine ?

Orelindos, en duo guitare-voix, vous invite à un voyage musical entre boléro, salsa, cumbia, chanson latino-américaine et musique populaire brésilienne.

Porte´es par la voix chaleureuse d’Aure´lia et la guitare sensible de Jonathan, les me´lodies me^lent douceur, rythmes ensoleillés et émotion.

Un concert intime et vibrant, entre traditions d’Amérique latine et touches contemporaines.

Venez partager un moment de musique, de chaleur et d’évasion ! .

L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Concert Orelindos Duo

L’événement Concert Orelindos Duo Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)