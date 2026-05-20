Concert Orelindos Duo L’îlot Ornans
Concert Orelindos Duo L’îlot Ornans samedi 4 juillet 2026.
Ornans
Concert Orelindos Duo
L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04 21:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Envie d’une soirée aux couleurs de l’Amérique latine ?
Orelindos, en duo guitare-voix, vous invite à un voyage musical entre boléro, salsa, cumbia, chanson latino-américaine et musique populaire brésilienne.
Porte´es par la voix chaleureuse d’Aure´lia et la guitare sensible de Jonathan, les me´lodies me^lent douceur, rythmes ensoleillés et émotion.
Un concert intime et vibrant, entre traditions d’Amérique latine et touches contemporaines.
Venez partager un moment de musique, de chaleur et d’évasion ! .
L’îlot 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Concert Orelindos Duo
L’événement Concert Orelindos Duo Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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