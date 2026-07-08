Pieds Libres une femme autour du monde L’îlot magasin, café, cantine Ornans

Informations pratiques

Ornans

Pieds Libres une femme autour du monde

L’îlot magasin, café, cantine 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Projection suivi d’un échange et séance de dédicaces.

À 31 ans, Caroline Moireaux ose tout quitter pour vivre son rêve faire le tour du monde, principalement à pied. Pendant 8 ans, elle parcourt plus de 60 000 km et traverse 30 pays. Des bivouacs sous les étoiles aux tempêtes de sable, elle traverse des paysages spectaculaires et affronte des conditions extrêmes. Mais ce sont surtout les rencontres qui marquent son chemin. Pas après pas, ce voyage vers les autres devient aussi une quête intérieure. “Pieds Libres” raconte une aventure humaine et intime, une ode à la liberté et à la résilience. .

L’îlot magasin, café, cantine 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Pieds Libres une femme autour du monde

L’événement Pieds Libres une femme autour du monde Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)