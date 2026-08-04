Thé ou café ? Musée de la Vie d’Avant Ornans
dimanche 9 août 2026 · Musée de la Vie d'Avant · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Thé ou café ?
Musée de la Vie d’Avant 7 rue Edouard Bastide Ornans Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Plongez dans l’histoire Franc-Comtoise d’antan ! Tout en sirotant un thé ou café, offert par l’association, découvrez en détail les scènes emblématiques du musée de la Vie d’Avant. Le passé n’a pas fini de vous surprendre ! .
Musée de la Vie d’Avant 7 rue Edouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 27 64 84
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English : Thé ou café ?
L’événement Thé ou café ? Ornans a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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