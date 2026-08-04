Thé ou café ? Musée de la Vie d’Avant Ornans

Informations pratiques

Ornans

Thé ou café ?

Musée de la Vie d’Avant 7 rue Edouard Bastide Ornans Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Plongez dans l’histoire Franc-Comtoise d’antan ! Tout en sirotant un thé ou café, offert par l’association, découvrez en détail les scènes emblématiques du musée de la Vie d’Avant. Le passé n’a pas fini de vous surprendre ! .

Musée de la Vie d’Avant 7 rue Edouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 27 64 84

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English : Thé ou café ?

L’événement Thé ou café ? Ornans a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON