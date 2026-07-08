Spectacle Kamishibike lecture contée L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
samedi 15 août 2026 · L'îlot magasin, café, cantine, lieu culturel · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Spectacle Kamishibike lecture contée
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:30:00
fin : 2026-08-15 16:10:00
Date(s) :
2026-08-15
Avec son vélo-théâtre, Anne-Laure transporte un coffre à trésors où fourmillent des images et des histoires qui viennent à votre rencontre pour cultiver la poésie, l’humour ou l’imaginaire, au service du vivant. Les portes du petit théâtre s’ouvrent et le voyage commence ! Pour petits et grands. .
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 labruneannelaure6@gmail.com
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English : Spectacle Kamishibike lecture contée
L’événement Spectacle Kamishibike lecture contée Ornans a été mis à jour le 2026-07-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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