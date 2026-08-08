UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ornans

Concert Le Coche et la Mouche Ensemble LES TIMBRES Atelier Gustave Courbet Ornans

mardi 18 août 2026 · Atelier Gustave Courbet · Ornans

Concert Le Coche et la Mouche Ensemble LES TIMBRES Atelier Gustave Courbet Ornans

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Atelier Gustave Courbet
Adresse
14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Ornans

Concert Le Coche et la Mouche Ensemble LES TIMBRES

Atelier Gustave Courbet 14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18 15:45:00

Date(s) :
2026-08-18

La Tournée ! Itinérance musicale au rythme du cheval

Du 18 au 22 août 2026, l’Ensemble les Timbres entame le dernier acte de La Tournée ! itinérance musicale au rythme du cheval.

Pour ce troisième et dernier ACTE, nous allons cheminer, accompagnés du public à la vitesse d’une carriole tirée par des chevaux, d’un lieu de concert à l’autre, de la Vallée de la Loue à la Vallée du Doubs.

Au-delà d’une démarche éco-responsable, cette aventure continue à interroger notre rapport à la nature et au temps dans notre monde moderne effervescent.

D’Ornans à Baume-les-Dames, l’équipée sera accompagnée d’un philosophe qui portera un regard sur les notions de distance, de temps et de vitesse, ainsi que sur notre relation à la nature.

Chaque jour proposera également une rencontre, où un invité partagera lors d’un temps d’échange des thématiques qui nous tiennent à coeur.

Enfin, selon une idée très baroque où musique et nature sont intimement reliées ce qui correspond à l’ADN de notre ensemble, les animaux seront célébrés dans les six PORTRAITS esquissés pendant les concerts par des compositeurs baroques et quelques invités plus tardifs.   .

Atelier Gustave Courbet 14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   reservations.lestimbres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Le Coche et la Mouche Ensemble LES TIMBRES

L’événement Concert Le Coche et la Mouche Ensemble LES TIMBRES Ornans a été mis à jour le 2026-08-03 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS

À voir aussi à Ornans (Doubs)