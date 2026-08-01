AGENDA · Ornans
BAROUF DANS LA PRAIRIE #2 Soirée concerts Ornans
samedi 29 août 2026 · Ornans
Informations pratiques
Ornans
BAROUF DANS LA PRAIRIE #2 Soirée concerts
AMPHITHEATRE NAUTILOUE Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-30 02:00:00
Date(s) :
2026-08-29
.
AMPHITHEATRE NAUTILOUE Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 32 14 96
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English :
L’événement BAROUF DANS LA PRAIRIE #2 Soirée concerts Ornans a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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