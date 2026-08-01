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BAROUF DANS LA PRAIRIE #2 Soirée concerts Ornans

samedi 29 août 2026 · Ornans

BAROUF DANS LA PRAIRIE #2 Soirée concerts Ornans

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
AMPHITHEATRE NAUTILOUE
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

BAROUF DANS LA PRAIRIE #2 Soirée concerts

AMPHITHEATRE NAUTILOUE Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-30 02:00:00

Date(s) :
2026-08-29

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AMPHITHEATRE NAUTILOUE Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 32 14 96 

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English :

L’événement BAROUF DANS LA PRAIRIE #2 Soirée concerts Ornans a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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