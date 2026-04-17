Saint-Germain-sur-Ay

Algues et bigorneaux

Saint-Germain-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Une fois la mer retirée, les animaux se cachent sous les algues. Venez avec le CPIE du Cotentin révéler le monde particulier des algues brunes et des coquillages qu’elles abritent lors d’une sortie découverte associée à une démarche scientifique ! Prévoir bottes. A partir de 10 ans.

Gratuit, sur inscription au 02 33 46 37 06 ou en ligne https://www.cpiecotentin.com

Rendez-vous station de sauvetage de St Germain/Ay plage. .

Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

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English : Algues et bigorneaux

L’événement Algues et bigorneaux Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2026-04-13 par Partenaires extérieurs