Algues sauvages et immersion Plounéour-Brignogan-plages
Algues sauvages et immersion Plounéour-Brignogan-plages vendredi 19 juin 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Algues sauvages et immersion
Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-19 16:30:00
Date(s) :
2026-06-19
En partenariat avec Estran’Ørdinaire Nadia Chichiarelli
Découverte de l’estran reconnaissance des algues en échouage comprendre leurs usages (cuisine, bien-être), supports pédagogiques illustrés.
Immersion douce avec palmes-Observation des algues dans leur milieu naturel approche accessible, ludique et sécurisée-Cueillette à pied Récolte guidée et responsable sur l’estran.
Dégustation conviviale tisane, découvertes gustatives, échanges de recettes !
Séance de 2h30 sur réservation + de 12 ans .
Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Algues sauvages et immersion
L’événement Algues sauvages et immersion Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Plounéour-Brignogan-plages (Finistère)
- Yoga face à la mer Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 14 mai 2026
- Les Mercredis de la Chapelle Pol Concert Ars’Ys Jazz Quintet Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages 14 mai 2026
- Découverte épave en nage avec palmes Plage des crapauds Plounéour-Brignogan-plages 15 mai 2026
- Sortie découverte des algues Plounéour-Brignogan-plages 18 mai 2026
- Randonnée palmée Plounéour-Brignogan-plages 20 mai 2026