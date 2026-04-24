Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine Saint-Denis-d’Oléron
Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine Saint-Denis-d’Oléron jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine
parking des campings car du phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
sortie uniquement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 17:30:00
Date(s) :
2026-07-16
La sortie sur l’estran animée par Nathalie et Xavier, formés à la Breizh Algae School vous permettra de découvrir les algues et leur importance dans le microcosme Oléronais. Une fois l’intellect nourrit, vous irez vous régaler en cuisinant les algues.
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parking des campings car du phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 22 42 33 permacultureoleron@gmail.com
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English : Seaweed: discovery outing followed by a cooking workshop
The foreshore excursion led by Nathalie and Xavier, trained at the Breizh Algae School, will enable you to discover seaweed and its importance in the Oleron microcosm. Once you’ve nourished your intellect, you’re off to feast on seaweed dishes.
L’événement Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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