Concert de KoraNatiøn Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron

Port de plaisance 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
2026-05-08
De 17h à 19h, sur l’esplanade du port de plaisance de Saint-Denis d’Oléron, le marché des créateurs accueille KoraNatiøn, un duo Jazz-World à l’univers singulier et envoûtant.
Port de plaisance 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
English :
From 5pm to 7pm, on the esplanade of the Saint-Denis d?Oléron marina, the Marché des Créateurs welcomes KoraNatiøn, a Jazz-World duo with a singular and bewitching universe.
