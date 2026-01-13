Concert de KoraNatiøn Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron

Concert de KoraNatiøn

Port de plaisance 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

De 17h à 19h, sur l’esplanade du port de plaisance de Saint-Denis d’Oléron, le marché des créateurs accueille KoraNatiøn, un duo Jazz-World à l’univers singulier et envoûtant.

.

Port de plaisance 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

English :

From 5pm to 7pm, on the esplanade of the Saint-Denis d?Oléron marina, the Marché des Créateurs welcomes KoraNatiøn, a Jazz-World duo with a singular and bewitching universe.

