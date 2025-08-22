Chemin d’Oléron de Saint-Denis d’Oléron à Domino Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Chemin d’Oléron de Saint-Denis d’Oléron à Domino

Chemin d’Oléron de Saint-Denis d’Oléron à Domino Port de Saint-Denis d’Oléron 17650 Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Pour cette étape, le départ se situe au port de Saint-Denis d’Oléron. Vous arriverez dans le cœur du village de Domino en fin de parcours. Vous partirez en direction de la pointe de la pointe Nord de l’île d’Oléron et de son bien connu phare de Chassiron

+33 5 46 85 65 23

English :

The start of this leg is at the port of Saint-Denis d’Oléron. You’ll arrive in the heart of the village of Domino at the end of the route. You’ll then head for the tip of the northern tip of the Ile d’Oléron and its famous Chassiron lighthouse

Deutsch :

Auf dieser Etappe starten Sie am Hafen von Saint-Denis d’Oléron. Sie werden am Ende der Strecke im Dorfkern von Domino ankommen. Sie fahren in Richtung der Nordspitze der Ile d’Oléron und des bekannten Leuchtturms von Chassiron

Italiano :

Questa tappa inizia al porto di Saint-Denis d’Oléron. Arriverete nel cuore del villaggio di Domino alla fine del percorso. Si parte poi alla volta della punta settentrionale dell’isola di Oléron e del suo famoso faro di Chassiron

Español :

Esta etapa comienza en el puerto de Saint-Denis d’Oléron. Llegará al corazón del pueblo de Domino, al final de la ruta. A continuación, se dirigirá hacia la punta del extremo norte de la isla de Oléron y su famoso faro de Chassiron

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme