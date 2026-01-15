ALICE MONNOEAU TRIO CHANT ET FLÛTE JAZZ CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le Pot aux roses accueille Alice Monneau trio en concert !
Alice Monnoeau trio chant et flûte jazz !
Restauration sur place Voyageuse frénétique, Alice nous fera vagabonder. Sa musique profonde et douce est une offrande. .
lepotauxroses31@gmail.com
English :
Le Pot aux roses welcomes Alice Monneau trio in concert!
