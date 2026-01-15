ALICE MONNOEAU TRIO CHANT ET FLÛTE JAZZ CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

ALICE MONNOEAU TRIO CHANT ET FLÛTE JAZZ

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le Pot aux roses accueille Alice Monneau trio en concert !

Restauration sur place Voyageuse frénétique, Alice nous fera vagabonder. Sa musique profonde et douce est une offrande. .

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com

English :

Le Pot aux roses welcomes Alice Monneau trio in concert!

