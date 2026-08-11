Alice Power VIBRATION(S) Bischwiller
jeudi 15 octobre 2026 · Bischwiller
Informations pratiques
Bischwiller
Alice Power VIBRATION(S)
6 Rue de l’Eglise Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 21:15:00
Date(s) :
2026-10-15
Lauréate de l’Artist Diploma 2025 de l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, la talentueuse Alice Power incarne une nouvelle génération de pianistes à la virtuosité remarquable et à la curiosité sans frontières. Formée auprès de la pédagogue Rena Shereshevskaya, elle conjugue exigence musicale et liberté de ton, naviguant entre récital, musique de chambre et collaborations artistiques d’envergure. Invitée de festivals internationaux et partenaire d’artistes majeurs (Renaud Capuçon, András Schiff), elle déploie à seulement vingt-cinq ans un jeu profond, habité et d’une grande finesse. .
6 Rue de l’Eglise Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr
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English :
L’événement Alice Power VIBRATION(S) Bischwiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison de la Culture de Bischwiller
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