La Grande Rêvasion, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

La Grande Rêvasion Mercredi 2 septembre, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T10:30:00+02:00 – 2026-09-02T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-02T10:30:00+02:00 – 2026-09-02T11:15:00+02:00

Le cinéma dès 3 ans à seulement 4€ !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=JE1RL »}]

Mon premier ciné – Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront …