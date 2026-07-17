La Grande Rêvasion, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
mercredi 2 septembre 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller
Informations pratiques
La Grande Rêvasion Mercredi 2 septembre, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T10:30:00+02:00 – 2026-09-02T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-02T10:30:00+02:00 – 2026-09-02T11:15:00+02:00
Le cinéma dès 3 ans à seulement 4€ !
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=JE1RL »}]
Mon premier ciné – Avoir le trac avant de monter sur scène et s’inventer un monde, découvrir un objet bien mystérieux ou ce qui se cache dans une grande boîte, ces trois court-métrages éveilleront …
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