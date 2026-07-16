Timioche, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Timioche Mercredi 19 août, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:10:00+02:00

Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:10:00+02:00

Le cinéma dès 3 ans et à 4€ pour tout le monde ! (gratuit pour les doudous)

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=RF1C7 »}]

Mon premier ciné – Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésav…