Timioche, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
mercredi 19 août 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller
Informations pratiques
Timioche Mercredi 19 août, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:10:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:30:00+02:00 – 2026-08-19T11:10:00+02:00
Le cinéma dès 3 ans et à 4€ pour tout le monde ! (gratuit pour les doudous)
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=RF1C7 »}]
Mon premier ciné – Le petit poisson qui racontait des histoires… Timioche, un petit poisson toujours en retard, adore inventer des excuses, souvent plus grosses que lui ! Jusqu’au jour où une mésav…
À voir aussi à Bischwiller (Collectivité européenne d'Alsace)
- Bischwiller On Air Concert du groupe Super K7 Bischwiller 18 juillet 2026
- Bischwiller on Air Spectacle “ Y aura-t-il de la dinde à Noël ”? Bischwiller 22 juillet 2026
- Bischwiller On Air Concert Aline Spach Bischwiller 25 juillet 2026
- Fête des Fifres Bischwiller 7 août 2026
- Course internationale de chiens de traîneau Bischwiller 14 novembre 2026