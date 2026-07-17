Toy Story 5, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Toy Story 5 Mercredi 19 août, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:42:00+02:00

Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:42:00+02:00

Un goûter est offert à la fin de la séance !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=3XIMZ »}]

Ciné-goûter – Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !