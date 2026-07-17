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Toy Story 5, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

mercredi 19 août 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller

Toy Story 5, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Centre culturel Claude Vigée
Adresse
31 rue de Vire, Bischwiller
Ville
67240 Bischwiller
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Toy Story 5 Mercredi 19 août, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:42:00+02:00
Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:42:00+02:00

Un goûter est offert à la fin de la séance !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=3XIMZ »}]
Ciné-goûter – Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

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