La Fille dans les nuages, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
mercredi 2 septembre 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller
Informations pratiques
La Fille dans les nuages Mercredi 2 septembre, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:28:00+02:00
Fin : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:28:00+02:00
Un goûter est offert à l’issue de la séance !
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=YTL3B »}]
Ciné-goûter – Providence, une jeune parisienne, découvre qu’elle est la voisine de l’auteur des romans jeunesse dont elle est fan. Quand l’écrivain lui avoue les avoir rédigés avec une plume qui re…
À voir aussi à Bischwiller (Collectivité européenne d'Alsace)
- Bischwiller On Air Concert du groupe Super K7 Bischwiller 18 juillet 2026
- Bischwiller on Air Spectacle “ Y aura-t-il de la dinde à Noël ”? Bischwiller 22 juillet 2026
- Bischwiller On Air Concert Aline Spach Bischwiller 25 juillet 2026
- Fête des Fifres Bischwiller 7 août 2026
- Timioche, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller 19 août 2026