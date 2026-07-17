La Fille dans les nuages, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

La Fille dans les nuages Mercredi 2 septembre, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:28:00+02:00

Fin : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T16:28:00+02:00

Un goûter est offert à l’issue de la séance !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=YTL3B »}]

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