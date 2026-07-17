Des Minions et des monstres, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
mercredi 26 août 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller
Informations pratiques
Des Minions et des monstres Mercredi 26 août, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00
Un goûter est offert à l’issue de la séance !
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=G9EF1 »}]
Ciné-goûter – L’histoire turbulente, absurde et évidemment vraie des Minions et la manière dont ils ont conquis Hollywood, sont devenus de véritables stars de cinéma, ont tout perdu, ont libéré des…
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