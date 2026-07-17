Des Minions et des monstres, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Des Minions et des monstres Mercredi 26 août, 15h00 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T15:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

Un goûter est offert à l’issue de la séance !

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=G9EF1 »}]

Ciné-goûter – L’histoire turbulente, absurde et évidemment vraie des Minions et la manière dont ils ont conquis Hollywood, sont devenus de véritables stars de cinéma, ont tout perdu, ont libéré des…