Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller
mercredi 26 août 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller
Informations pratiques
Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure Mercredi 26 août, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:15:00+02:00
Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:15:00+02:00
Le cinéma adapté aux 3-5 ans et à 4€ pour tout le monde ! (gratuit pour les doudous)
Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=3KS2D »}]
Mon premier ciné – La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mys…
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