Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure Mercredi 26 août, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:15:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:15:00+02:00

Le cinéma adapté aux 3-5 ans et à 4€ pour tout le monde ! (gratuit pour les doudous)

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=3KS2D »}]

Mon premier ciné – La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mys…