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Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

mercredi 26 août 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller

Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Centre culturel Claude Vigée
Adresse
31 rue de Vire, Bischwiller
Ville
67240 Bischwiller
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Edmond et Lucy – La Forêt, c’est l’aventure Mercredi 26 août, 10h30 Centre culturel Claude Vigée Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:15:00+02:00
Fin : 2026-08-26T10:30:00+02:00 – 2026-08-26T11:15:00+02:00

Le cinéma adapté aux 3-5 ans et à 4€ pour tout le monde ! (gratuit pour les doudous)

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=3KS2D »}]
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