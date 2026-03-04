Allassac Geek Festival, Salle Culturelle Allassac, Allassac
Allassac Geek Festival 16 et 17 mai Salle Culturelle Allassac Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Allassac Geek Festival !
Un évènement familial et convivial autour du jeux-vidéos, mangas, cosplay, comics…
Participez à une convention geek qui célèbre la richesse de la Pop culture !
Rencontrez des passionnés partageant vos intérêts et élargissez votre cercle social.
Vivez des moments uniques et créez des souvenirs impérissables avec l’équipe de l’association Pixel Squad.
Salle Culturelle Allassac 9 Rue Porte du Petit Garavet, 19240 Allassac Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
