Ciné-club Un américain à Paris rue porte du petit garavet Allassac

Ciné-club Un américain à Paris

rue porte du petit garavet Salle culturelle Allassac Corrèze

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

2026-04-28

A Paris, une riche héritière s’éprend d’un jeune peintre américain, Jerry Mulligan (Gene Kelly) qui mène une vie bohème à Montmartre. Mais Jerry tombe amoureux d’une jeune danseuse, Lise (Leslie Caron) elle-même promise à un autre homme.

A l’origine de cette comédie musicale haute en couleurs on trouve le poème symphonique de Georges Gershwin Un américain à Paris (1928). Clou du film, un ballet magistral (18’) qui va résoudre la situation avec pour décor une immense toile qui rend hommage tour à tour à Dufy, Renoir, Utrillo, Van Gogh et Toulouse-Lautrec.

Film de Vincente Minelli, sorti en 1951.

Durée 1h55.

Tarif 6€

Tarif adhérent 3€

Projection du Ciné-club Vézère.

Abonnements et billets d’entrée sur place ou par tel 06 88 89 08 87. .

