Ciné-club Mr Turner rue porte du petit garavet Allassac

Ciné-club Mr Turner

rue porte du petit garavet Salle culturelle Allassac Corrèze

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

2026-05-19

Le film raconte les 25 dernières années du peintre britannique William Turner (1775-1851).

Artiste reconnu, membre de la Royal Academy, il vit entouré de son père, qui est aussi son assistant, et d’une gouvernante très dévouée. Il fréquente l’aristocratie, se rend dans les bordels et nourrit son inspiration par ses nombreux voyages en Europe, sur terre et sur mer. En dépit de sa renommée il subit les sarcasmes du public, car ses compositions avec effets de lumière dans la brume annoncent avec un bon demi-siècle d’avance, l’arrivée de l’impressionnisme. Composition étonnante de l’acteur Timothy Spall qui prête son visage à la trogne de l’artiste, et rafle du même coup de nombreux prix d’interprétation, notamment au festival de Cannes.

Film de Mike Leigh, sorti en 2014.

Durée 2h15.

Tarif 6€.

Tarif adhérent 3€.

Projection du Ciné-club Vézère. .

