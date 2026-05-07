Voyage sonore au coeur du vivant Route de la Plaine Allassac

Allassac

Voyage sonore au coeur du vivant

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Atelier de découverte de la voix du végétal et le son du cristal.

Venez écouter le chant des plantes…si si c’est possible!

Animé par Sophie Guasch.

De 17h à 18h à l’épicerie du Saillant.

Résa obligatoire au 06 27 62 35 14 .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 62 35 14

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English : Voyage sonore au coeur du vivant

L’événement Voyage sonore au coeur du vivant Allassac a été mis à jour le 2026-05-04 par Brive Tourisme