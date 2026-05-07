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Voyage sonore au coeur du vivant Route de la Plaine Allassac

Voyage sonore au coeur du vivant Route de la Plaine Allassac

Voyage sonore au coeur du vivant Route de la Plaine Allassac samedi 23 mai 2026.

Lieu : Route de la Plaine

Adresse : Epicerie du Saillant

Ville : 19240 Allassac

Département : Corrèze

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif

Allassac

Voyage sonore au coeur du vivant

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Atelier de découverte de la voix du végétal et le son du cristal.
Venez écouter le chant des plantes…si si c’est possible!
Animé par Sophie Guasch.

De 17h à 18h à l’épicerie du Saillant.
Résa obligatoire au 06 27 62 35 14   .

Route de la Plaine Epicerie du Saillant Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 62 35 14 

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English : Voyage sonore au coeur du vivant

L’événement Voyage sonore au coeur du vivant Allassac a été mis à jour le 2026-05-04 par Brive Tourisme

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